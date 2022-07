“Devo chiederti scusa”: Elisa Isoardi spezza la catena | È pronta a ricominciare da zero (Di mercoledì 27 luglio 2022) La conduttrice Elisa Isoardi chiede scusa e si prepara a scrivere una nuova pagina della sua vita: le sue emozionanti dichiarazioni La conduttrice Elisa Isoardi (screenshot RaiPlay)Dopo una lunga assenza, Elisa Isoardi è pronta per il suo ritorno alla conduzione in casa Rai. A settembre sarà infatti al timone di un nuovo format della domenica pomeriggio: una sfida per lei e per la rete che dovrà vedersela con Mara Venier e Maria De Filippi. Il format dal titolo Vorrei dirti che vedrà la conduttrice alle prese con un viaggio su tutto il territorio alla ricerca di storie emozionanti. Sarà di supporto a coloro che vogliono ringraziare o chiedere scusa ad un familiare, ad un amico o all’amore della loro vita. Un viaggio intenso nei ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 27 luglio 2022) La conduttricechiedee si prepara a scrivere una nuova pagina della sua vita: le sue emozionanti dichiarazioni La conduttrice(screenshot RaiPlay)Dopo una lunga assenza,per il suo ritorno alla conduzione in casa Rai. A settembre sarà infatti al timone di un nuovo format della domenica pomeriggio: una sfida per lei e per la rete che dovrà vedersela con Mara Venier e Maria De Filippi. Il format dal titolo Vorrei dirti che vedrà la conduttrice alle prese con un viaggio su tutto il territorio alla ricerca di storie emozionanti. Sarà di supporto a coloro che vogliono ringraziare o chiederead un familiare, ad un amico o all’amore della loro vita. Un viaggio intenso nei ...

