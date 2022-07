Verso il voto, Letta: “Pronto come front runner”. Calenda: “Se Draghi indisponibile mi candido io”. Salvini: “Fa il premier chi prende un voto in più” (Di martedì 26 luglio 2022) Alla direzione del Pd il segretario: «O noi o Meloni. Nessun pentimento su M5s». Il leader di Azione: «O accordo tecnico con Pd o andiamo soli». Forza Italia perde pezzi: Carfagna a un passo dall’addio Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 26 luglio 2022) Alla direzione del Pd il segretario: «O noi o Meloni. Nessun pentimento su M5s». Il leader di Azione: «O accordo tecnico con Pd o andiamo soli». Forza Italia perde pezzi: Carfagna a un passo dall’addio

_Nico_Piro_ : Altri voti verso quelle destre che non sono mai state analizzate come fenomeno politico ma - inefficacemente - demo… - LaStampa : La giornata della vergogna. Draghi alle 9 alla Camera e subito dopo salirà al Quirinale per dimettersi, si va verso… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Da #Calenda alla #Carfagna, fino a #Toti: il segretario dem #Letta punta a imbarcare chiunque per il voto, soprattutto… - PecoraNera67 : @Resistenza1967 Caro Francesco, mi risulta che la proroga dell’obbligo V verso i medici al 31 dicembre sia stata VO… - salvodal52 : @leftsnoopy Se la gente capisse che questa 'massa di OO' dipende anche dal non voto l'italia sarebbe un passo avant… -