Inwit e Open Fiber uniscono le forze per ridurre il digital divide (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Inwit, primo tower operator italiano e Open Fiber, principale operatore di infrastrutture di rete FTTH (Fiber To The Home) e tra i leader in Europa, hanno siglato un accordo strategico per la copertura di oltre 600 Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). La partnership darà un importante contributo alla riduzione del digital divide nel nostro Paese, un divario che non è solo tecnologico ma anche sociale ed industriale.L'intesa prevede la progettazione e la costruzione fino a un massimo di 500 nuovi siti da parte di Inwit, la cui realizzazione sarà avviata nel corso del 2022, e dei relativi servizi di ospitalità e manutenzione infrastrutturale. Open Fiber doterà i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –, primo tower operator italiano e, principale operatore di infrastrutture di rete FTTH (To The Home) e tra i leader in Europa, hanno siglato un accordo strategico per la copertura di oltre 600 Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). La partnership darà un importante contributo alla riduzione delnel nostro Paese, un divario che non è solo tecnologico ma anche sociale ed industriale.L'intesa prevede la progettazione e la costruzione fino a un massimo di 500 nuovi siti da parte di, la cui realizzazione sarà avviata nel corso del 2022, e dei relativi servizi di ospitalità e manutenzione infrastrutturale.doterà i ...

