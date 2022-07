I 45 giorni in cui Orfeo tornerà ad avere la responsabilità sui programmi di approfondimento di Raitre (Di martedì 26 luglio 2022) Mario Orfeo torna ad avere la responsabilità dei programmi di approfondimento. Almeno per quanto riguarda Raitre. Come, infatti, anticipato da Tv Blog, l’attuale direttore del Tg3 tornerà a giocare un ruolo fondamentale – da metà agosto in avanti – su trasmissioni come Cartabianca, Report, Presa diretta, Mezz’ora in più. Questo in virtù di una prassi in uso a viale Mazzini: i direttori della testata di riferimento della rete sono, in tempi di campagna elettorale, anche i responsabili dei programmi di approfondimento della rete stessa. Quindi, nonostante lo spostamento avvenuto nelle ultime settimane dalla direzione degli approfondimenti Rai (di tutte le reti), Mario Orfeo tornerà ad ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 luglio 2022) Mariotorna adladeidi. Almeno per quanto riguarda. Come, infatti, anticipato da Tv Blog, l’attuale direttore del Tg3a giocare un ruolo fondamentale – da metà agosto in avanti – su trasmissioni come Cartabianca, Report, Presa diretta, Mezz’ora in più. Questo in virtù di una prassi in uso a viale Mazzini: i direttori della testata di riferimento della rete sono, in tempi di campagna elettorale, anche i responsabili deididella rete stessa. Quindi, nonostante lo spostamento avvenuto nelle ultime settimane dalla direzione degli approfondimenti Rai (di tutte le reti), Marioad ...

