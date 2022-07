Cioccolato e caffè | il dolce che devi solo mescolare gli ingredienti

Leggi su formatonews

(Di martedì 26 luglio 2022) Vediamo insieme una buonissima ricetta che vi lascerà senza parole per la facilità e per la sua incredibile bontà. Oggi vi vogliamo proporre unche si prepara in un baleno, perchè occorre praticamentemischiare glied è pronto, ma quali sono, due tra i più amati di sempre, ovvero. E cosa c’è di meglio se non preparare untto al volo quando magari ne abbiamo voglia ma non c’è tutto questo tempo per fare una torta? Non vi preoccupate arriviamo, come facciamo sempre, in vostro soccorso. Iniziamo dicendo che per questoci serve anche una banana, ma che è davvero semplice e veloce realizzarlo, ci servono: 115 gr di farina 3 gr di lievito in polvere 210 gr di zucchero 60 gr di latte 120 gr di ...