Calciomercato.com – Juve, Pogba verso l’intervento: rischia uno stop di 2 mesi | Primapagina (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 17:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Brutte notizie per la Juventus. Il problema di Paul Pogba è più grave del previso, per superare l’infortunio al menisco laterale del ginocchio destro sarà necessaria l’operazione. Ancora non c’è un comunicato ufficiale da parte del club bianconero, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com il francese nei prossimi giorni andrà sotto i ferri per risolvere il problema. rischia uno stop di due mesi e di conseguenza di saltare sette partite di Serie A più due di Champions League. VECCHIO PROBLEMA – Come anticipato questa mattina da La Gazzetta dello Sport il problema accusato da Pogba non è estemporaneo, ma il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 17:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Brutte notizie per lantus. Il problema di Paulè più grave del previso, per superare l’infortunio al menisco laterale del ginocchio destro sarà necessaria l’operazione. Ancora non c’è un comunicato ufficiale da parte del club bianconero, ma secondo quanto appreso da.com il francese nei prossimi giorni andrà sotto i ferri per risolvere il problema.unodi duee di conseguenza di saltare sette partite di Serie A più due di Champions League. VECCHIO PROBLEMA – Come anticipato questa mattina da La Gazzetta dello Sport il problema accusato danon è estemporaneo, ma il ...

DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, contatti con il #Valencia per #Arthur. Si lavora per la risoluzione di #Ramsey per poi… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #PSG , UFFICIALE il colpo in difesa: preso #Mukiele dal Lipsia - sportal_it : Milan, Daniel Maldini ha fatto la sua scelta -

PSG, UFFICIALE il colpo in difesa: preso Mukiele dal Lipsia Commenta per primo Galtier aveva annunciato rinforzi per il PSG e il primo è arrivato in difesa. Non si tratta di Milan Skriniar , il cui futuro all' Inter è ancora da definire, ma di Nordi Mukiele : ... Theate, c'è l'offferta del Rennes: il Bologna risponde così Commenta per primo Il Rennes fa sul serio per Theate del Bologna: l'offerta del club francese, riporta Sky, è di 18 milioni più due di bonus per prenderlo a titolo definitivo, ma la richiesta è ... Calciomercato.com PSG, UFFICIALE il colpo in difesa: preso Mukiele dal Lipsia Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati per ... Lens, Fofana può partire Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Commenta per primo Galtier aveva annunciato rinforzi per il PSG e il primo è arrivato in difesa. Non si tratta di Milan Skriniar , il cui futuro all' Inter è ancora da definire, ma di Nordi Mukiele : ...Commenta per primo Il Rennes fa sul serio per Theate del Bologna: l'offerta del club francese, riporta Sky, è di 18 milioni più due di bonus per prenderlo a titolo definitivo, ma la richiesta è ... Milan, Tanganga ha deciso il suo futuro. E quell’incastro con De Ketelaere... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati per ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...