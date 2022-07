Zielinski sogno di Sarri in caso di addio di Milinkovic (Di lunedì 25 luglio 2022) Sarri sogna Zielinski se parte Milinkovic: ADL fissa prezzo Non è solida la posizione di Milinkovic alla Lazio: in caso di offerta, può partire. Sarri, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 25 luglio 2022)sognase parte: ADL fissa prezzo Non è solida la posizione dialla Lazio: indi offerta, può partire., … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Dario_Paparo : @MaCheEmozione Il mio sogno è che viene al posto di Zielinski - ravaaaaah : sogno zielinski - ema19261 : @iINSIDER_ Si per fare un acquisto decente vendiamo tutta la squadra ma per piacere ma quali sogni szobo dopo aver… - devilman1981 : @Torrenapoli1 Meglio che sia finita subito. Per come conosciamo la società gli acquisti sono già delineati a parte… - Dario_Paparo : @D_IP17 Meglio no? Poter schierare due zone Zielinski e Dybala insieme sarebbe un sogno -