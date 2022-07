Napoli: pace Osimhen - Spalletti tra applausi tifosi (Di lunedì 25 luglio 2022) Osimhen seduto sul terreno alla fine dell'allenamento, Spalletti che va e gli tende la mano per aiutarlo ad alzarsi, spingendolo poi con simpatia a firmare autografi ai tifosi. E' tornata così oggi l'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022)seduto sul terreno alla fine dell'allenamento,che va e gli tende la mano per aiutarlo ad alzarsi, spingendolo poi con simpatia a firmare autografi ai. E' tornata così oggi l'...

glooit : Napoli: pace Osimhen-Spalletti tra applausi tifosi leggi su Gloo - CorSport : #Osimhen, pace fatta con #Spalletti: stretta di mano e applausi ?? - Antonio46863622 : Mi fate godere in pace l’ultimo anno di @victorosimhen9 con la maglia del #napoli ? Grazie. - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Napoli, dalla lite alla pace: Spalletti-Osimhen, stretta di mano in allenamento - Mediagol : VIDEO Napoli, dalla lite alla pace: Spalletti-Osimhen, stretta di mano in allenamento -