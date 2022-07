(Di lunedì 25 luglio 2022) Fabiosfiderà Daniel Elahinel contesto del primo turno dell’Atp 250 di. Il tennista italiano performerà sulla terra rossa croata, con grande fiducia dopo delle ottime prestazioni tra Bastad e Amburgo; il colombiano sopra citato è un avversario di grande valore sulla terra rossa, considerabile come uno specialista sulla superficie: i suoi colpi profondi e strategicamente insidiosi possono realisticamente mettere in difficoltà il ligure.assolutamente favorito per il passaggio del turno, ma attenzione all’ostica opposizione del buon. I due atleti protagonisti scenderanno in campo, lunedì 25 luglio; si tratta per la precisione del secondo match dalle ore 16.00 sul Campo Centrale (dopo Zeppieri-Cachin). La ...

sportface2016 : #Tennis #AtpUmago Oggi in campo Fabio #Fognini contro #Galan, ecco quando e come seguire il match in diretta - valuebet23 : #Tennis #Atp umag (Croatia) Galan Riveros D. E. - Fognini F. #888sport info: -

SPORTFACE.IT

A seguire Fabiocontro Galàn . Infine Marco Cecchinato , che non prima delle 20 sfida il polacco Poljicak . Tutte le sfide sono in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis . La ...PRIMO TURNO (1) Alcaraz bye Vesely vs Delbonis Etcheverry vs Bagnis (Q) Moutet vs (6) Altmaier (3) Rune bye (WC) Prizmic vs Zapata Miralles (Q) Zeppieri vs Cachinvs (7)(8) Musetti vs (... Fognini-Galan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 Fabio Fognini sfiderà Daniel Elahi Galan nel contesto del primo turno dell'Atp 250 di Umago 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Fognini-Galan. Il match vale per il primo turno del torneo 250 croato ...