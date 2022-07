Asciugatrice | evitare di usare i programmi così | fa spendere di più

orsokimba1970 : @soprano_silvia Se vuoi scordarti del ferro da stiro, compra un asciugatrice.. Puoi evitare di stirare il 95% dei… - Girl_in_Luv_089 : @step883r 16 euro buttati nel cesso da Al1express... E l'ho sempre lavata al rovescio. Forse avrei dovuto evitare l'asciugatrice - FinanciaLounge : Occhio alla #temperatura che si imposta nel #climatizzatore e meglio evitare l’#asciugatrice #energia… -

... perche i panni si secchino a causa del sole o perdano il loro colore. A questo però va ..., per risparmiare capire le differenze Come già vi abbiamo detto in precedenza, l'...Iniziamo dicendo che stendere bene i panni ci puòdi doverli stirare, ma possiamo anche ... ma possiamo usare anche l'che sempre più spesso troviamo all'interno delle nostre case, ...Una guida in 20 punti con suggerimenti e buone pratiche, errori da evitare, ma anche soluzioni e tecnologie per il risparmio idrico (ed energetico), soprattutto in ambito residenziale ...La guerra in Ucraina ha fatto volare i prezzi delle materie prime e dell’energia, così che l’inflazione, già prevista dagli economisti per questo 2022, si ...