Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 11:30 (Di domenica 24 luglio 2022) Viabilità DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITA’ BALNEARI PER CHI SI DIRIGE VERSO SUD IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA SPINACETO RIPERCUSSIONE SULLA CARREGGIATE INTERNA DEL RACCORDO ANULARE USCITA PONTINA ALTRE CODE SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE DI LADISPOLI ALTEZZA SVINCOLO TORREMPIETRA SEMPRE PER CHI SI DIRIGE VERSO FREGENE ALTRE CODE AL CASELLO DI FREGENE PER CHI è IN VIAGGIO SULL AUTOSTRADA A12 Roma CIVITAVECCHIA SCENDIAMO A SUD SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO FINO A MARINA DI ARDEA STESSA SITUAZIONE NEL COMUNE DI LATINA SUL LUNGOMARE DEL LAGO DI FOGLIANO È TUTTO DA MARCO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 luglio 2022)DEL 23 LUGLIOORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITA’ BALNEARI PER CHI SI DIRIGE VERSO SUD IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA SPINACETO RIPERCUSSIONE SULLA CARREGGIATE INTERNA DEL RACCORDO ANULARE USCITA PONTINA ALTRE CODE SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE DI LADISPOLI ALTEZZA SVINCOLO TORREMPIETRA SEMPRE PER CHI SI DIRIGE VERSO FREGENE ALTRE CODE AL CASELLO DI FREGENE PER CHI è IN VIAGGIO SULL AUTOSTRADA A12CIVITAVECCHIA SCENDIAMO A SUD SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO FINO A MARINA DI ARDEA STESSA SITUAZIONE NEL COMUNE DI LATINA SUL LUNGOMARE DEL LAGO DI FOGLIANO È TUTTO DA MARCO ...

Dossi lungomare, anche il capo dei vigili boccia Tringali Ora con il nuovo piano viabilità, che ci tengo a precisare non disponiamo noi ma bensì l'organo ...non abbiamo avuto grossi problemi" Per evitare che le macchine e i motorini corrano lungo la via Roma