Tour de France 2022, Wout van Aert sulle accuse di doping: "Dobbiamo difenderci solo perché andiamo forte?" (Di domenica 24 luglio 2022) Il ciclismo purtroppo non riesce ancora a recuperare del tutto la sua immagine, stravolta dai tantissimi casi di doping arrivati negli ultimi trent'anni. Ogni volta che arriva una prestazione leggermente superiore alle aspettative, di conseguenza giungono anche diverse insinuazioni. È il caso della Jumbo-Visma, strepitosa in questo Tour de France 2022, con Jonas Vingegaard a dominarlo e Wout van Aert vincitore di tre tappe, compresa la cronometro di ieri, proprio davanti al compagno di squadra danese. Successivamente alla gara un giornalista ha tirato fuori una domanda inopportuna sul doping al belga e la risposta è stata rabbiosa: "Non voglio nemmeno rispondere, è una domanda di merda. È una domanda che torna ogni volta che qualcuno vince il Tour.

