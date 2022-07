Lo scontro tra barche all'Argentario forse è stato causato dal pilota automatico (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Potrebbe esserci l'utilizzo del pilota automatico da parte del conducente dello yacht fra le possibili cause della collisione fra le due barche - una a vela e una a motore - in cui sabato pomeriggio nel tratto di mare fra il promontorio dell'Argentario e l'Isola del Giglio, in provincia di Grosseto, ha perso la vita un uomo, mentre una donna è ancora dispersa in mare. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, l'imbarcazione a motore dove si trovavano a bordo quattro turisti danesi sarebbe finita a velocità sostenuta contro la barca a vela su cui c'erano sei persone originarie di Roma proprio a causa dell'utilizzo del pilota automatico. È anche su questa eventualità che stanno lavorando i militari della Guardia Costiera, impegnati in queste ore ad interrogare le persone ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Potrebbe esserci l'utilizzo delda parte del conducente dello yacht fra le possibili cause della collisione fra le due- una a vela e una a motore - in cui sabato pomeriggio nel tratto di mare fra il promontorio dell'e l'Isola del Giglio, in provincia di Grosseto, ha perso la vita un uomo, mentre una donna è ancora dispersa in mare. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, l'imbarcazione a motore dove si trovavano a bordo quattro turisti danesi sarebbe finita a velocità sostenuta contro la barca a vela su cui c'erano sei persone originarie di Roma proprio a causa dell'utilizzo del. È anche su questa eventualità che stanno lavorando i militari della Guardia Costiera, impegnati in queste ore ad interrogare le persone ...

