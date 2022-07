ATP Gstaad, rimpianto Berrettini: Ruud rimonta e vince il suo nono titolo (Di domenica 24 luglio 2022) Più di un rimpianto per Matteo Berrettini, che vince e convince nel primo set ma, dopo aver perso il secondo al tie-break, subisce un crollo che permette a un resiliente Casper Ruud di difendere il titolo e alzare il nono trofeo della carriera. Ruud infrange le speranze di Berrettini dopo il primo set Dopo una serie di game interlocutori in cui i due servono molto bene e archiviano abbastanza velocemente i rispettivi turni di battuta, il primo a piazzare la zampata del break è Berrettini, che nel quinto gioco approfitta di qualche incertezza ed errore di troppo di Ruud. Il finalista del Roland Garros, che fin dall’inizio del match si mostra propositivo e aggressivo in risposta, nel gioco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Più di unper Matteo, chee connel primo set ma, dopo aver perso il secondo al tie-break, subisce un crollo che permette a un resiliente Casperdi difendere ile alzare iltrofeo della carriera.infrange le speranze didopo il primo set Dopo una serie di game interlocutori in cui i due servono molto bene e archiviano abbastanza velocemente i rispettivi turni di battuta, il primo a piazzare la zampata del break è, che nel quinto gioco approfitta di qualche incertezza ed errore di troppo di. Il finalista del Roland Garros, che fin dall’inizio del match si mostra propositivo e aggressivo in risposta, nel gioco ...

