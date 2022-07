Un esperimento sociale sui bambini della Groenlandia (Di sabato 23 luglio 2022) “Non possiamo cambiare ciò che è successo, ma possiamo assumerci la responsabilità e scusarci con coloro di cui avremmo dovuto prenderci cura, ma non ci siamo riusciti”. È con queste parole che il primo ministro della Danimarca si è scusato in Parlamento con alcuni abitanti della Groenlandia, sottoposti ad un esperimento di cui ancora oggi portano i segni. Dopo la seconda guerra mondiale, la Groenlandia era rimasta una colonia del regno di Danimarca. Visto il basso grado di crescita dell’isola, si pensò a vari modi per far si che la Groenlandia riuscisse a svilupparsi dal punto di vista economico e sociale. Tra le varie proposte, una fu presa seriamente in considerazione, al punto da essere messa in pratica. La proposta – che sarà successivamente chiamata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022) “Non possiamo cambiare ciò che è successo, ma possiamo assumerci la responsabilità e scusarci con coloro di cui avremmo dovuto prenderci cura, ma non ci siamo riusciti”. È con queste parole che il primo ministroDanimarca si è scusato in Parlamento con alcuni abitanti, sottoposti ad undi cui ancora oggi portano i segni. Dopo la seconda guerra mondiale, laera rimasta una colonia del regno di Danimarca. Visto il basso grado di crescita dell’isola, si pensò a vari modi per far si che lariuscisse a svilupparsi dal punto di vista economico e. Tra le varie proposte, una fu presa seriamente in considerazione, al punto da essere messa in pratica. La proposta – che sarà successivamente chiamata ...

