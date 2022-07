Omicidio piccolo Evan | ergastolo a mamma e compagno

Rolfi39 : RT @TgrRaiLiguria: Per la morte di Evan Lo Piccolo, 21 mesi, sono stati condannati all'ergastolo la madre e il suo compagno. Ad ucciderlo l… - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Per la morte di Evan Lo Piccolo, 21 mesi, sono stati condannati all'ergastolo la madre e il suo compagno. Ad ucciderlo l… - infoitinterno : Omicidio del piccolo Evan, condannati all'ergastolo la madre e il compagno - TgrRaiLiguria : Per la morte di Evan Lo Piccolo, 21 mesi, sono stati condannati all'ergastolo la madre e il suo compagno. Ad uccide… - siciliafeed : La decisione della Corte di Assise di Siracusa, dopo la morte del piccolo Evan: i genitori accusati di maltrattamen… -

AGI - Resta in carcere Alessia Pifferi, la madre accusata dell'della figlia di quasi un anno e mezzo abbandonata per sei giorni in casa . Lo ha deciso il ... su altri le scritte 'angelo.Il padre biologico, Stefano Lo, vive a Genova.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Per il pm che ha chiesto la convalida del fermo di Alessia Pifferi, è una donna è "senza scrupoli e pericolosa" ...