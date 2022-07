LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: delusione 4×100 maschile, eliminata! In finale col record italiano la 4×100 femminile! Out Bellò (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.20: Winger con 62.17 scavalca Kitaguchi al quarto posto. Mancano gli ultimi tiri della penultima rotazione nel giavellotto 4.17: Miller-Uibo fa segnare il miglior tempo mondiale stagionale con 49?11. E’ oro la rappresentante delle Bahamas, argento la super favorita della vigilia che non è riuscita a completare la rimonta nel finale, la dominicana Paulino con 49?60, terzo posto per la rappresentante delle Barbados Williams con 49?75, record personale e neazionale. A seguire Klaver, McPherson, Covil 4.16: CHIUDE IL CERCHIO SHANNON MILLER-UIBO E, DOPO LE OLIMPIADI, VINCE ANCHE IL SUO PRIMO TITOLO MONDIALE! Non era lei la favorita ma è partita forte ed ha resistito fino alla fine! 4.12: E’ tutto ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.20: Winger con 62.17 scavalca Kitaguchi al quarto posto. Mancano gli ultimi tiri della penultima rotazione nel giavellotto 4.17: Miller-Uibo fa segnare il miglior tempo mondiale stagionale con 49?11. E’ oro la rappresentante delle Bahamas, argento la super favorita della vigilia che non è riuscita a completare la rimonta nel, la dominicana Paulino con 49?60, terzo posto per la rappresentante delle Barbados Williams con 49?75,personale e neazionale. A seguire Klaver, McPherson, Covil 4.16: CHIUDE IL CERCHIO SHANNON MILLER-UIBO E, DOPO LE OLIMPIADI, VINCE ANCHE IL SUO PRIMO TITOLO MONDIALE! Non era lei la favorita ma è partita forte ed ha resistito fino alla fine! 4.12: E’ tutto ...

