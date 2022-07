Atalanta: Ederson in gol nel poker al Como (Di sabato 23 luglio 2022) L'Atalanta vince 4-0 con il Como in amichevole. Per la squadra di Gasperini vanno in gol Palomino, Ederson, Zortea e Lammers. Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) L'vince 4-0 con ilin amichevole. Per la squadra di Gasperini vanno in gol Palomino,, Zortea e Lammers.

sportli26181512 : Atalanta: Ederson in gol nel poker al Como: L'Atalanta vince 4-0 con il Como in amichevole. Per la squadra di Gaspe… - Atalanta_BC : #AtalantaComo | 2-0 | 69' ???? GOOOL ÉDERSON! Sfonda #Hateboer sulla destra, palla al centro per Duván che appoggia… - Domenic36396232 : Come riportato da @TuttoSalerno , la #Salernitana non molla #Okoli, già richiesto dai campani nell'affare #Ederson… - DelRegnoDvd : L'Atalanta prende Ederson dalla Salernitana per 27 m. dopo 6 mesi di A, Zielinski vale 25 m. #SkySport quotazioni fantastiche. - zazoomblog : Atalanta al lavoro a Zingonia. Ederson e Sportiello in gruppo - #Atalanta #lavoro #Zingonia. #Ederson -