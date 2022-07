“Per sempre con me”. Pamela Prati, dolore e lacrime per quella perdita: “Mi manchi anima bella” (Di venerdì 22 luglio 2022) Pamela Prati, nuovo singolo e dedica speciale. La showgirl e attrice divenuta famosa grazie agli spettacoli teatrali e televisivi de Il Bagaglino negli anni ’90 ha condotto diversi programmi. Da “La sai l’ultima” a “Scherzi a parte” passando per “Re per una notte”. Nel 2001 è tornata a far parte del Bagaglino, poi nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello Vip. Ora è tornata ad un’altra sua vecchia passione, la musica. Il suo ultimo brano “Sale del Sud” ha però un significato particolare per lei. Un mese fa Pamela Prati ha infatti perso il nipote Alessio. Sulle cause del decesso del giovane, figlio della sorella della showgirl, non si sa nulla. Subito dopo la tragedia l’attrice ed ex modella scrisse un post commovente: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022), nuovo singolo e dedica speciale. La showgirl e attrice divenuta famosa grazie agli spettacoli teatrali e televisivi de Il Bagaglino negli anni ’90 ha condotto diversi programmi. Da “La sai l’ultima” a “Scherzi a parte” passando per “Re per una notte”. Nel 2001 è tornata a far parte del Bagaglino, poi nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello Vip. Ora è tornata ad un’altra sua vecchia passione, la musica. Il suo ultimo brano “Sale del Sud” ha però un significato particolare per lei. Un mese faha infatti perso il nipote Alessio. Sulle cause del decesso del giovane, figlio della sorella della showgirl, non si sa nulla. Subito dopo la tragedia l’attrice ed ex modella scrisse un post commovente: “Non ci sono parole per esprimere il mioper la tua ...

