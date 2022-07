Monza, non solo entrate: Mancuso piace in B (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Monza sta lavorando sul mercato non soltanto per le entrare ma anche per le uscite: Mancuso piace in B Il Monza sta lavorando sul mercato non soltanto per le entrare ma anche per le uscite: Mancuso piace in B. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante dei brianzoli piace al Como in cadetteria e potrebbe essere un rinforzo importante dopo Fabregas. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilsta lavorando sul mercato non soltanto per le entrare ma anche per le uscite:in B Ilsta lavorando sul mercato non soltanto per le entrare ma anche per le uscite:in B. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante dei brianzolial Como in cadetteria e potrebbe essere un rinforzo importante dopo Fabregas. L'articolo proviene da Calcio News 24.

