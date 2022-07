Mara Carfagna lascia, Berlusconi all’attacco: “Riposino in pace” (Di venerdì 22 luglio 2022) di Erika Noschese “Riposino in pace…”: così Silvio Berlusconi disintegra i parlamentari che hanno scelto di lasciare Forza Italia all’indomani della decisione di non votare la fiducia al premier Draghi. A poco più di due mesi dal voto gli azzurri raccolgono i cocci di un partito ormai distrutto, tra consensi sempre più bassi e addii di spicco. È il caso del ministro Mariastella Gelmini che ha annunciato il suo addio ai forzisti ma anche di Renato Brunetta e di Mara Carfagna. “Stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico”, ha detto il Cav senza risparmiarsi contro i parlamentari che – a conti fatti – hanno attivamente contribuito a portare gli azzurri in Parlamento. “ «La mia impressione è che Draghi si fosse stancato, che non avesse più voglia di andare avanti. Sa, il ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 22 luglio 2022) di Erika Noschese “in…”: così Silviodisintegra i parlamentari che hanno scelto dire Forza Italia all’indomani della decisione di non votare la fiducia al premier Draghi. A poco più di due mesi dal voto gli azzurri raccolgono i cocci di un partito ormai distrutto, tra consensi sempre più bassi e addii di spicco. È il caso del ministro Mariastella Gelmini che ha annunciato il suo addio ai forzisti ma anche di Renato Brunetta e di. “Stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico”, ha detto il Cav senza risparmiarsi contro i parlamentari che – a conti fatti – hanno attivamente contribuito a portare gli azzurri in Parlamento. “ «La mia impressione è che Draghi si fosse stancato, che non avesse più voglia di andare avanti. Sa, il ...

