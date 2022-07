Saints Row entra ufficialmente in fase gold

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 21 luglio 2022) Direttamente dallo sviluppatore arriva la notizia cheRow ètoin, allontanando ogni ipotesi per altri ritardi riguardanti l’uscita Alla fine dello scorso novembre ricorderemo tutti la notizia del rinvio dell’uscita del titolo, prevista inizialmente per il 25 febbraio, rimandata al 23 agosto. Ecco questa volta sembrerebbe che tutti i fan non debbano temere ulteriori rinvii per la data indicata da Deep Silver Volition perchèRow èto in, e quando un titolo in sviluppo raggiunge questasiamo molto vicini all’uscita e se pensiamo a quella indicata mancherebbe poco più di un mese.Row in ...