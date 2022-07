LIVE Berrettini-Gasquet 0-0, ATP Gstaad in DIRETTA: inizia il match! (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo per Berrettini. 0-1 Terzo errore di rovescio consecutivo di Berrettini e primo game per Gasquet. 40-0 Questa volta è lungo il rovescio dell’azzurro. 30-0 In rete il rovescio di Matteo. 15-0 Si inizia con Gasquet al servizio. 15:22 Questi due atleti si sono già affrontati tre volte sul circuito e in tutte e tre i casi ad avere la meglio è stato proprio Matteo Berrettini, con l’ultimo incontro che risale a luglio 2020. 15:19 Matteo tornerà a gareggiare sulla terra rossa dopo i fantastici successi ottenuti sull’erba e tornerà a giocare proprio a Gastaad, dove nel 2018 finse il suo primo torneo ATP. 15:16 L’azzurro si troverà ad affrontare l’esperto Gasquet, il francese, prima di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Doppio fallo per. 0-1 Terzo errore di rovescio consecutivo die primo game per. 40-0 Questa volta è lungo il rovescio dell’azzurro. 30-0 In rete il rovescio di Matteo. 15-0 Siconal servizio. 15:22 Questi due atleti si sono già affrontati tre volte sul circuito e in tutte e tre i casi ad avere la meglio è stato proprio Matteo, con l’ultimo incontro che risale a luglio 2020. 15:19 Matteo tornerà a gareggiare sulla terra rossa dopo i fantastici successi ottenuti sull’erba e tornerà a giocare proprio a Gastaad, dove nel 2018 finse il suo primo torneo ATP. 15:16 L’azzurro si troverà ad affrontare l’esperto, il francese, prima di ...

