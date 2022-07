Ja Ti La Credias Crasa è il docufilm su Mahmood in arrivo su Amazon Prime Video

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ilsunon poteva avere un titolo diverso. Il progetto è insue si chiama Ja Ti La, la frase rivolta dal cantautore di Brividi a sua madre Anna Frau che in italiano significa: “Non ci avresti mai creduto”. IlsuAnche quest’anno Alessandro Mahmoud ha vinto il Festival di Sanremo, in coppia con Blanco, e proprio per questo il cantautore a poche ore dalla premiazione ha abbracciato sua madre e le ha detto: “Ja ti la”. Una frase in sardo, lingua che è propria di Anna Frau, entrata di diritto nella storia. La frase è ora il titolo delsuin ...