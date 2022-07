Inter, Handanovic: “Siamo più forti, ma Skriniar deve restare. Un onore essere qui dal 2012” (Di giovedì 21 luglio 2022) Samir Handanovic, Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha toccato diversi temi sul mondo Inter per una stagione ormai alle porte e che vedrà i nerazzurri a caccia della rivincita in campionato. “Sapevo che sarebbero arrivate le vittorie dopo tanti anni difficili, per me essere qui dal 2012 è un onore e una responsabilità – spiega il portiere sloveno – Siamo più forti, Lukaku è tornato perchè si vedeva che voleva farlo. Dalle sue parole traspariva malinconia, a volte si fanno scelte economiche ma poi il benessere conta più di ogni altra cosa. Romelu nello spogliatoio è sempre allegro, positivo, poi però in campo odia perdere anche le partitelle in allenamento. Sembra che non se ne sia mai andato.” A livello di singoli, ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Samirvistato da La Gazzetta dello Sport, ha toccato diversi temi sul mondoper una stagione ormai alle porte e che vedrà i nerazzurri a caccia della rivincita in campionato. “Sapevo che sarebbero arrivate le vittorie dopo tanti anni difficili, per mequi dalè une una responsabilità – spiega il portiere sloveno –più, Lukaku è tornato perchè si vedeva che voleva farlo. Dalle sue parole traspariva malinconia, a volte si fanno scelte economiche ma poi il benconta più di ogni altra cosa. Romelu nello spogliatoio è sempre allegro, positivo, poi però in campo odia perdere anche le partitelle in allenamento. Sembra che non se ne sia mai andato.” A livello di singoli, ...

