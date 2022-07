I Migliori Anni torna nel 2023 su Rai1: conduttore e data di inizio (Di giovedì 21 luglio 2022) É trascorso parecchio tempo dall'ultima edizione de I Migliori Anni andata in onda su Ra1. L'ottava edizione del programma della televisione pubblica è infatti stato trasmessa nella primavera del 2017. Da quel momento, lo show diretto e condotto da Carlo Conti si è preso una lunga pausa che però pare essere finita. Secondo il portale online TvBlog, infatti, il format è pronto a tornare nel 2023 con tante novità: vediamo cosa si conosce. I Migliori Anni torna su Rai1 nel 2023 I tanti fan di I Migliori Anni saranno felici di sapere che dopo una pausa durata parecchi Anni, il format diretto e condotto da Carlo Conti è pronto a fare ritorno su Rai1. Sono ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 21 luglio 2022) É trascorso parecchio tempo dall'ultima edizione de Ianin onda su Ra1. L'ottava edizione del programma della televisione pubblica è infatti stato trasmessa nella primavera del 2017. Da quel momento, lo show diretto e condotto da Carlo Conti si è preso una lunga pausa che però pare essere finita. Secondo il portale online TvBlog, infatti, il format è pronto are nelcon tante novità: vediamo cosa si conosce. IsunelI tanti fan di Isaranno felici di sapere che dopo una pausa durata parecchi, il format diretto e condotto da Carlo Conti è pronto a fare ritorno su. Sono ...

