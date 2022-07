È morto il linguista Luca Serianni (Di giovedì 21 luglio 2022) Il professore Serianni era in coma irreversibile dallo scorso 18 luglio, quando era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Le sue condizioni erano apparse subito disperate Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il professoreera in coma irreversibile dallo scorso 18 luglio, quando era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Le sue condizioni erano apparse subito disperate

