Ajax | UFFICIALE l'arrivo di Conceiçao dal Porto | le cifre dell'affare

petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Ajax, acquistato Chico Conceicao - apetrazzuolo : UFFICIALE - Ajax, acquistato Chico Conceicao - napolimagazine : UFFICIALE - Ajax, acquistato Chico Conceicao - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Calvin #Bassey è un nuovo giocatore dell'#Ajax Contratto quinquennale ?? #Calciomercato #StayTuned… - LeBombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #Ajax, #Bassey sostituisce #LisandroMartinez ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Commenta per primo L'ha il sostituto di Lisandro Martinez:l'acquisto di Calvin Bassey dai Rangers per 23 milioni di euro più un massimo di 3,5 di bonus, contratto fino al 2027.Matthijs de Ligt all'arrivo a Monaco di Baviera © LaPresseDal comunicatodel club ... Poco più della cifra pagata tre anni fa dalla Juventus per accaparrarsi l'ex capitano dell'. Di contro,...Tutte le news e le trattative di oggi, mercoledì 20luglio, sul calciomercato delle squadre italiane e straniere ...Chiusa anche la telenovela Bremer, ufficiale il trasferimento del brasiliano dal Torino alla Juventus: il comunicato del club bianconero ...