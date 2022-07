"Parlamento delegittimato e impaurito". La Meloni spinge per il voto (Di mercoledì 20 luglio 2022) La leader di Fratelli d'Italia tuona contro Draghi: "Pretende pieni poteri". E indica il ritorno alle urne: "Decidano gli italiani del proprio futuro" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022) La leader di Fratelli d'Italia tuona contro Draghi: "Pretende pieni poteri". E indica il ritorno alle urne: "Decidano gli italiani del proprio futuro"

Pubblicità

Adnkronos : ?? #Crisidigoverno, Meloni: '#Draghi arriva in Parlamento e pretende pieni poteri. Decidano gli italiani del proprio… - marygracegru : RT @GiorgiaMeloni: Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza farlo votare, non le democrazie occidentali. FDI non… - Ileanadaffy : RT @GiorgiaMeloni: Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza farlo votare, non le democrazie occidentali. FDI non… - marfac70 : RT @GiorgiaMeloni: Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza farlo votare, non le democrazie occidentali. FDI non… - TheTylerKot : RT @Adnkronos: ?? #Crisidigoverno, Meloni: '#Draghi arriva in Parlamento e pretende pieni poteri. Decidano gli italiani del proprio futuro,… -