Jesolo | pizza con l’oro a 99 euro da Robert | “Mangiarla fa sentire potenti”

"Non è tutto oro ciò che luccica". In un ristorante di Jesolo, però, l'oro luccica e si può gustare puro, a 24 carati, sia a pranzo che a cena. La pizza 'Mimi La Regina d'Oro 24K' del locale 'Da Robert' è un piatto esclusivo: fior di latte, salsa di pomodoro e 200 grammi di burrata di bufala. L'ingrediente segreto? Foglie e sfilacci d'oro, interamente commestibili. "Il cliente vive un momento di gloria. – ha spiegato il titolare del ristorante, Robert Nedea al Corriere del Veneto – l'oro è l'unico metallo puro commestibile, e da sempre è simbolo di potere. Anche mangiarlo fa sentire una persona forte, potente". L'idea, tanto stravagante quanto geniale, di fare una pizza con l'oro, è nata da una simpatica battuta del figlio del ...

