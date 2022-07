Governo, Conte: “Da Draghi atteggiamento sprezzante verso il M5S” (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – “Abbiamo visto da parte del premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c’è stato anche un atteggiamento sprezzante” sulle nostre misure. “Questo ci dispiace molto, perché abbiamo ricevuto anche degli insulti e francamente anche da parte delle forze di centrodestra c’è stato un atteggiamento incomprensibile: in un momento così delicato per il paese c’è stato un forte ostruzionismo e una deliberata volontà di cacciarci fuori dalla maggioranza”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, all’uscita del Senato. Il Movimento 5 stelle “è diventato il bersaglio di un attacco politico, e’ stato messo alla porta, per cui non c’erano le condizioni perche’ potesse proseguire in questo Governo secondo un principio di leale collaborazione”, ha poi ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – “Abbiamo visto da parte del premiernon solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c’è stato anche un” sulle nostre misure. “Questo ci dispiace molto, perché abbiamo ricevuto anche degli insulti e francamente anche da parte delle forze di centrodestra c’è stato unincomprensibile: in un momento così delicato per il paese c’è stato un forte ostruzionismo e una deliberata volontà di cacciarci fuori dalla maggioranza”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, all’uscita del Senato. Il Movimento 5 stelle “è diventato il bersaglio di un attacco politico, e’ stato messo alla porta, per cui non c’erano le condizioni perche’ potesse proseguire in questosecondo un principio di leale collaborazione”, ha poi ...

