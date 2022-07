Fiorentina | Sottil | «Voglio segnare di più Critiche? Allibito | ma cerco di non dare peso»

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Riccardo, attaccante della, ha parlato in conferenza stampa della stagione e del ritiro Riccardo, attaccante della, ha parlato in conferenza stampa della stagione e del ritiro. Le sue dichiarazioni:– «Sono molto critico con me stesso,sempre di alzare l’asticella. Sicuramentefare gol, è quello lo step che mi manca. Da quando sono arrivato qui sono cresciuto tanto.? Sono rimastonel leggerle, madi nontoppo». MERCATO – «Io sono concentrato solo sul campo, di queste cose parla solo sul campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Fantacalcio : Fiorentina, Sottil: 'Obiettivo? Segnare almeno 10 gol' - mitsurukyot : RT @acffiorentina: ?? Riccardo Sottil ?? #forzaviola?? #fiorentina #Sottil - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina. Sottil 'Annata importante per me' - sportli26181512 : Fiorentina, oggi è il turno di Sottil: 'Voglio fare 10 gol e conquistare Firenze. Obiettivo? Europa o Champions Lea… - PassFiorentina : RT @LabaroViola_: ???Parla #Sottil: 'Obiettivo 10 gol, con Gonzalez cose di campo' #LabaroViola #Fiorentina -

Commenta per primo Al termine della seduta di allenamento mattutina, l'esterno dellaRiccardoha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Moena. Quete le sue parole: 'A Firenze sono arrivato che avevo solo 16 anni: ho fatto un grande percorso di ...Lo ha detto l'esterno offensivo viola, Riccardo, nel corso di una conferenza stampa al centro sportivo 'Cesare Benatti' di Moena, sede del ritiro estivo della, rispondendo a chi gli ...Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della stagione e del ritiro Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della stagione e ...Undicesimo giorno di ritiro per la Fiorentina in quel di Moena; come di consueto, al termine dell'allenamento mattutino (l'unico previsto oggi), in sala stampa ha parlato un calciatore ...