LALAZIOMIA : Lazio, prende quota Valeri - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio: per il centrocampo Sarri punta Ilic, prende quota l'ipotesi Emerson Palmieri - White_Blue1900 : @LorenzoNardacci Chiunque abbia questo atteggiamento, ha un secondo fine. Ad esempio, prende i soldi dalla Lazio. - bettamuscato : @MurgiaPaol0 @upaneweb @ciurgalo30 @Kaiser030315 @bergomifabio @DucaAndrea85 Vista la vostra splendida stagione con… - ladysergej : @d_a_n_i_e_l_e_7 @Samuele73494690 @InsiderLazio @ciroaleroby4 7 anni che lo corteggiate e non vi prende proprio in… -

Mercato Lazio – Milinkovic prende in mano il centrocampo: pronto a restare I rapporti tra Francesco Acerbi e la tifoseria biancoceleste non sembrano destinati a riappacificarsi: dopo averlo accolto a male parole nel primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, il pubblico la ...ROMA - La Lazio va alla ricerca di un colpo per rinforzare il centrocampo in vista della stagione ormai alle porte. Il club capitolino tiene d'occhio diversi nomi, tra cui spicca quello di Ivan Ilic, ...