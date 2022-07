Calciomercato Sampdoria, pronto l’assalto all’attaccante della Juve: le ultime (Di martedì 19 luglio 2022) La Sampdoria ha vissuto un’ultima stagione difficile, con la salvezza raggiunta solo alla penultima giornata di Serie A. Ora è il momento del riscatto e i blucerchiati stanno per chiudere il primo colpo di mercato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria sarebbe vicina all’attaccante della Juventus Marko Pjaca. Il giocatore croato ha vissuto l’ultima stagione al Torino, ma complici diversi infortuni non è mai entrato nel gioco di Juric. Marco Pjaca Torino Juventus Pjaca fa parte della rosa bianconera dal 2016, ma è stato quasi sempre in prestito tra Italia ed Europa. Nella stagione 2020-2021 ha giocato per l’altra squadra di Genova e farebbe parte di quel gruppo di giocatori, che hanno indossato sia la maglia rossoblù che quella ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) Laha vissuto un’ultima stagione difficile, con la salvezza raggiunta solo alla penultima giornata di Serie A. Ora è il momento del riscatto e i blucerchiati stanno per chiudere il primo colpo di mercato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lasarebbe vicinantus Marko Pjaca. Il giocatore croato ha vissuto l’ultima stagione al Torino, ma complici diversi infortuni non è mai entrato nel gioco di Juric. Marco Pjaca Torinontus Pjaca fa parterosa bianconera dal 2016, ma è stato quasi sempre in prestito tra Italia ed Europa. Nella stagione 2020-2021 ha giocato per l’altra squadra di Genova e farebbe parte di quel gruppo di giocatori, che hanno indossato sia la maglia rossoblù che quella ...

DiMarzio : #Thosby lascia la @sampdoria: domani visite mediche con l'@fcunion #Calciomercato @SkySport - DiMarzio : .@OfficialUSS1919: contatti continui con la @sampdoria per chiudere il ritorno di Federico #Bonazzoli. Si cerca l’i… - DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, sondaggio per @gonza_escalante della @OfficialSSLazio - Fantacalcio : Calciomercato Sampdoria: offerta per Damsgaard - SampNews24 : #Gabbiadini di allena con Borino: quota duemila metri in bicicletta #Sampdoria -