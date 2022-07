“Avanti con gli investimenti etici” (Di martedì 19 luglio 2022) “L’azione politica che viene portata Avanti già da diversi anni va nella direzione dello sviluppo sostenibile mantenendo la massima attenzione anche al rispetto dei diritti umani e all’etica della governance nelle attività dei vari enti pubblici e delle istituzioni nazionali e locali. E’ fondamentale che la politica, in tutte le sue forme, individui le risorse economiche per sostenere queste scelte. In gioco c’è il futuro non solo dell’Italia ma dell’Europa e dell’intero mondo”. Queste le parole di Umberto Buratti (deputato del Partito Democratico nelle Commissioni Ambiente e Finanze della Camera dei Deputati), nel corso del webinar “Esg e investitori istituzionali. Attori del cambiamento o green washing?”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Dobbiamo dare continuità alle sollecitazioni che abbiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 luglio 2022) “L’azione politica che viene portatagià da diversi anni va nella direzione dello sviluppo sostenibile mantenendo la massima attenzione anche al rispetto dei diritti umani e all’etica della governance nelle attività dei vari enti pubblici e delle istituzioni nazionali e locali. E’ fondamentale che la politica, in tutte le sue forme, individui le risorse economiche per sostenere queste scelte. In gioco c’è il futuro non solo dell’Italia ma dell’Europa e dell’intero mondo”. Queste le parole di Umberto Buratti (deputato del Partito Democratico nelle Commissioni Ambiente e Finanze della Camera dei Deputati), nel corso del webinar “Esg e investitori istituzionali. Attori del cambiamento o green washing?”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Dobbiamo dare continuità alle sollecitazioni che abbiamo ...

