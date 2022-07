Pisa, in coma un bimbo di 6 anni dopo un bagno in piscina: il malore in un parco divertimenti (Di lunedì 18 luglio 2022) Un bimbo di 6 anni è ricoverato in coma all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere andato in arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di ieri, 17 luglio. Il piccolo, di origini indiane ma residente a Pisa, si trovava con i genitori in un parco divertimenti di San Giuliano Terme, nel Pisano, quando è stato trovato a bordo piscina privo di sensi. Immediato l’intervento degli operatori del 118, che al loro arrivo hanno dovuto ricorrere all’uso del defibrillatore. dopo la rianimazione, il bimbo è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, dove è stato intubato. L’aggravarsi delle sue condizioni nel corso della notte hanno poi portato al trasferimento ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Undi 6è ricoverato inall’ospedale pediatrico Meyer di Firenzeessere andato in arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di ieri, 17 luglio. Il piccolo, di origini indiane ma residente a, si trovava con i genitori in undi San Giuliano Terme, nelno, quando è stato trovato a bordoprivo di sensi. Immediato l’intervento degli operatori del 118, che al loro arrivo hanno dovuto ricorrere all’uso del defibrillatore.la rianimazione, ilè stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, dove è stato intubato. L’aggravarsi delle sue condizioni nel corso della notte hanno poi portato al trasferimento ...

