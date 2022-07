Lory Del Santo diretta su Ilary Blasi e Francesco Totti: “Il desiderio di andare via è normale” (Di lunedì 18 luglio 2022) Ritorno di fiamma per Ilary Blasi e Francesco Totti? Per Lory Del Santo non è proprio improbabile. Ecco le parole dell’ex naufraga. Sono sempre di più i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno dicendo la propria opinione slla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse ore sembra che una tra tutte Simona Ventura abbia scelto di dire la sua tra le pagine de Il Messaggero. Anche Sonia Bruganelli e Alba Parietti nei giorni scorsi pare che abbiano espresso il loro pensiero attraverso i loro profili social. Ebbene, nelle scorse ore anche alcuni ex naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta proprio da Ilary Blasi pare che abbiano espresso il ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 18 luglio 2022) Ritorno di fiamma per? PerDelnon è proprio improbabile. Ecco le parole dell’ex naufraga. Sono sempre di più i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno dicendo la propria opinione slla separazione tra. Nelle scorse ore sembra che una tra tutte Simona Ventura abbia scelto di dire la sua tra le pagine de Il Messaggero. Anche Sonia Bruganelli e Alba Parietti nei giorni scorsi pare che abbiano espresso il loro pensiero attraverso i loro profili social. Ebbene, nelle scorse ore anche alcuni ex naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta proprio dapare che abbiano espresso il ...

Pubblicità

SonciniFlaviana : RT @Felicia_1310: Ho bisogno del vostro aiuto (retwittate per favore), per fare adottare Lory un bracco di 5 anni. Purtroppo il suo padrone… - Sabry_cuorenero : RT @Felicia_1310: Ho bisogno del vostro aiuto (retwittate per favore), per fare adottare Lory un bracco di 5 anni. Purtroppo il suo padrone… - pajapajce73 : RT @Felicia_1310: Ho bisogno del vostro aiuto (retwittate per favore), per fare adottare Lory un bracco di 5 anni. Purtroppo il suo padrone… - l_patrizia : RT @Felicia_1310: Ho bisogno del vostro aiuto (retwittate per favore), per fare adottare Lory un bracco di 5 anni. Purtroppo il suo padrone… - 2008_lory : @angelo_falanga @maxmassimi Neanche i parenti degli organizzatori si sono presentati, saranno percettori del reddit… -