Gerry Scotti sta per tornare con Caduta Libera: ecco tutte le novità (Di lunedì 18 luglio 2022) Caduta Libera è uno tra i game show più amati di Canale 5. Il successo riscosso ha assicurato alla trasmissione ben 11 edizioni televisive, considerando l'ultima in arrivo. Di recente, Mediaset ha annunciato il ritorno del programma con Gerry Scotti. Il presentatore, ancora una volta, metterà alla prova le conoscenze dei concorrenti e testerà la loro "paura" di cadere nella temutissima botola. Inoltre, ci saranno tante novità inaspettate, come il cambio di scenografia. Caduta Libera, tutto pronto l'undicesima edizione: "Ti faccio cadere" Telespettatori tremate!Le Botole stanno per tornare!#CadutaLibera, con Gerry Scotti!Undicesima Edizione Da lunedì 29 Agosto Ore 18:45, #Canale5!

