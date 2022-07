CorSera: il Napoli lascia a Dybala i diritti di immagine. Lui è preoccupato per l’addio di KK, Mertens e Insigne (Di lunedì 18 luglio 2022) “Il telefono di Paulo Dybala è sempre occupato, bersagliato dalle chiamate di Mourinho e Spalletti determinati più che mai a strappare il gradimento della Joya”. Il Corriere della Sera scrive di Dybala, chiamato a scegliere tra le uniche due opzioni a sua disposizione: Roma e Napoli. Che gli hanno fatto recapitare le rispettive offerte: quella del Napoli più appetibile. “Ieri Tiago Pinto a Torino ha in- contrato Fabrizio Devecchi e Jorge Antun proponendo un contratto da 4,5 milioni più bonus e prospettando lo scenario di diventare l’idolo dell’Olimpico. L’offerta verrà recapitata al giocatore — ieri con Di Maria, Danilo, Alex Sandro e Pogba — che valuterà la proposta insieme a quella del Napoli. La società di De Laurentiis lo gratifica con il seguente piano: quadriennale da 6 milioni, la possibilità di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) “Il telefono di Pauloè sempre occupato, bersagliato dalle chiamate di Mourinho e Spalletti determinati più che mai a strappare il gradimento della Joya”. Il Corriere della Sera scrive di, chiamato a scegliere tra le uniche due opzioni a sua disposizione: Roma e. Che gli hanno fatto recapitare le rispettive offerte: quella delpiù appetibile. “Ieri Tiago Pinto a Torino ha in- contrato Fabrizio Devecchi e Jorge Antun proponendo un contratto da 4,5 milioni più bonus e prospettando lo scenario di diventare l’idolo dell’Olimpico. L’offerta verrà recapitata al giocatore — ieri con Di Maria, Danilo, Alex Sandro e Pogba — che valuterà la proposta insieme a quella del. La società di De Laurentiis lo gratifica con il seguente piano: quadriennale da 6 milioni, la possibilità di ...

