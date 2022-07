Casalino licenziato? La mail del M5S: 'Non è più richiesta alcuna prestazione da parte sua' (Di lunedì 18 luglio 2022) Rocco Casalino fuori dal M5S? 'Con la presente Le comunichiamo che il giorno 15 luglio 2022 il Suo contratto scade e non è più richiesta alcuna prestazione da parte Sua'. Sarebbe questo il contenuto ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roccofuori dal M5S? 'Con la presente Le comunichiamo che il giorno 15 luglio 2022 il Suo contratto scade e non è piùdaSua'. Sarebbe questo il contenuto ...

