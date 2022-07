Borsa: Milano accelera (+1,4%), sprint Tenaris e Intesa (Di lunedì 18 luglio 2022) accelera Piazza Affari dopo 3 ore di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,4% a 21.235 punti. Si assesta a quota 216 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022)Piazza Affari dopo 3 ore di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,4% a 21.235 punti. Si assesta a quota 216 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Milano accelera (+1,4%), sprint Tenaris e Intesa: Bene anche Iveco, Stellantis e Prysmian, pesano Saipem ed… - SegirtNews : Borsa: Europa si rafforza, bene futures Usa, Milano +0,7% - ansa_economia : Borsa: Europa si rafforza, bene futures Usa, Milano +0,7%. Greggio sopra quota 100, risale l'euro, spread giù a 215… - Loredan23086243 : RT @Justinghiandone: Ma la Borsa di Milano non doveva crollare per le dimissioni di #Draghi ? L' unica cosa che può crollare se và via sono… - AcciaioCandido : RT @Justinghiandone: Ma la Borsa di Milano non doveva crollare per le dimissioni di #Draghi ? L' unica cosa che può crollare se và via sono… -