Marcell Jacobs si ritira dai mondiali per una contrattura muscolare | “Una scelta dolorosa | ce la metterò tutta per tornare a farvi sognare”

(Di domenica 17 luglio 2022)ha rinunciato alla semifinale dei 100 metri a causa di un infortunio alla coscia. “L’atleta nel corso della batteria dei 100m di ieri, ha accusatoa carico del grande adduttore della coscia destra che comunque gli ha permesso di concludere la performance” ha spigato il medico federale Andrea Billi in una nota. “Subito dopo la gara è stato impostato un protocollo di terapia che ha portato alla decontrazioneimmediata. Nei test clinici condotti in mattinata la, seppure in maniera minore, rimaneva presente, per cui si è deciso di eseguire esami ulteriori per valutare la reazione della componente”. Al momento non risultano lesioni muscolari, ma la contrazione a carico del grande adduttore della coscia ...

ROMA A Eugene il campione olimpico dei 100 metriha mancato tre appuntamenti in un anno. Suo padre è americano, ma negli Stati Uniti il velocista non va e, quando va, torna a casa con dolori e rimpianti. Ma non c'entra il rapporto ...Paolo Camossi, allenatore di, spiega le ragioni del ritiro dell'atleta azzurro dai Mondiali a poche ore dalla semifinale ...è partito bene, poi purtroppo ha sentito una fitta all'...Lo avevamo intuito già dalla prestazione offerta nella gara d'esordio al Mondiale, ora abbiamo l'ufficialità: Marcell Jacobs si ritira!"Mi sento molto bene, sto entrando sempre di più in forma, non vedo l'ora di scendere in pista in un impianto stupendo e in una città che significa tantissimo per l'atletica mondiale". Lunedì, ore 17.