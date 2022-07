Firenze | gemelle transgender operate nello stesso giorno | È stata la prima volta in Europa

Pubblicità

LetiziaFirenze : Tre gemelle nella stessa placenta: parto eccezionale a Firenze - ToscanaInDiretta - toscanamedianew : Parto eccezionale a Firenze, tre gemelline dalla stessa placenta - boyshjt__ : @youwonthateme @offmysel E a firenze? Lo stalkerarono vabbe poi mica solo in italia ovunque basti pensare l’altro g… -

Leggi Anche, gemelli cambiano sesso insieme: è il primo caso in Italia Di questo genere di operazioni, come spiega il Direttore del dipartimento di Urologia e Andrologia dell'ospedale Careggi,...Sono in buona salute le tre gemelline venute alla luce nel Punto Nascita del San Giovanni di Dio. Dopo aver superato brillantemente la fase critica legata alla prematurità, avvenuta con taglio ...Stessa storia, stesso giorno, stesso ospedale. Giulio e Guido, due gemelli di 23 anni, hanno completato la loro transizione all'ospedale Careggi di Firenze diventando rispettivamente Giulia e Ga ...Il Milan Femminile è alle prese col mercato, in vista della prossima stagione. Un primo colpo è stato messo in canna, adesso altri due sono in arrivo da Firenze ...