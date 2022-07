Un selfie per salvare i murales: un critico lancia l'ultima idea - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 16 luglio 2022) I murales Un selfie per salvare i murales di Arezzo Il critico d'arte Danilo Sensi invita tutti coloro che sono contrari all'abbattimento delle opere di Eron e Moneyless nel parcheggio della ... Leggi su lanazione (Di sabato 16 luglio 2022) IUnperdi Arezzo Ild'arte Danilo Sensi invita tutti coloro che sono contrari all'abbattimento delle opere di Eron e Moneyless nel parcheggio della ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Ibrahimovic, selfie e show sul lago di Garda: 'Sei interista? Peggio per te...' - GiovaAlbanese : Visite terminate per #Vlahovic. E ancora tanti selfie e autografi per i tifosi presenti ?? #Juventus - Corriere : Vesuvio, turista americano cade nel cratere per scattarsi un selfie. Salvato dalle guide - i_insolente : @matteosalvinimi @LegaSalvini Gli italiani non meritano una classe politica così scarsa ed incompetente.Ricordiamo… - caosordinato02 : @ADMAIORASEMPER_ L'ho avuta per molto tempo... Ogni tanto mi va di variare... tutto qui. Ho pubblicato diversi self… -