Tragedia in vacanza in Sardegna, muore annegato un bimbo di 6 anni: il dramma davanti ai genitori in piscina (Di sabato 16 luglio 2022) È morto annegato in piscina un bambino di 6 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia di Roma in Sardegna. Sono ancora da chiarire le cause della Tragedia avvenuta nel resort Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra, nel tardo pomeriggio di oggi 16 luglio. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo è stato visto annaspare in acqua dai genitori, che si trovavano a bordo piscina. I soccorsi sono partiti immediatamente, mentre è partita la chiamata al 118 che ha portato sul posto un’eliambulanza dell’Areus, decollata da Olbia. Inutili i tentativi dei medici di rianimare il bambino, morto subito dopo. su Open Leggi anche: Milano, si tuffa in un canale e rimane incastrato in una chiusa: muore un ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) È mortoinun bambino di 6, che si trovava incon la famiglia di Roma in. Sono ancora da chiarire le cause dellaavvenuta nel resort Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra, nel tardo pomeriggio di oggi 16 luglio. Secondo una prima ricostruzione, ilè stato visto annaspare in acqua dai, che si trovavano a bordo. I soccorsi sono partiti immediatamente, mentre è partita la chiamata al 118 che ha portato sul posto un’eliambulanza dell’Areus, decollata da Olbia. Inutili i tentativi dei medici di rianimare il bambino, morto subito dopo. su Open Leggi anche: Milano, si tuffa in un canale e rimane incastrato in una chiusa:un ...

