Totti e Ilary Blasi | l' accordo di divorzio non c' è ancora

Leggi su vanityfair

(Di sabato 16 luglio 2022) A differenza delle indiscrezioni di qualche giorno fa, l'ex calciatore e la conduttrice non avrebberochiuso la separazione patrimoniale. Unlampo, del resto, sembrava troppo bello per essere vero. In ballo, le partecipazioni societarie, i beni immobiliari e l'assegno per gli alimenti