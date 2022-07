Totti-Blasi, come procede la separazione? “Niente è stato deciso”, cosa sta succedendo (Di sabato 16 luglio 2022) La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco in questo caldo weekend estivo. Ma quali sono le ultime novità? A renderle note non è il più blasonato settimanale di gossip bensì Il Corriere della Sera, che ci ha aggiornato sulle recenti indiscrezioni. A quanto pare, quella tra Ilary e Francesco sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 16 luglio 2022) Latra Ilarye Francescocontinua a tenere banco in questo caldo weekend estivo. Ma quali sono le ultime novità? A renderle note non è il più blasonato settimanale di gossip bensì Il Corriere della Sera, che ci ha aggiornato sulle recenti indiscrezioni. A quanto pare, quella tra Ilary e Francesco sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - Corriere : Totti-Blasi, nessun accordo sul patrimonio: avvocati al lavoro su ville, azioni e quote di società - Corriere : Il clan di Totti: da Candela a Vito Scala, ecco gli amici rimasti fedeli dopo l’addio con Ilary - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la separazione arriva la bomba sui parenti - #Francesco #Totti #Ilary #Blasi - lozaynodiliam : RT @_disagiulia_: @FredMosby_ Io e te come Totti e Blasi Ti ho dedicato le più belle frasi E 6 unica su di una maglietta Amore mio, la nost… -