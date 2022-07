LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra poco finale Wakeboard con Chiara Virag, sul ring Sveva Melillo (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 23.30 MUAY THAI – Parità, 10-9 per la nostra Sveva Melillo nel secondo round!!!! 23.27 MUAY THAI – Primo round avanti 10-9 la messicana Burgos sulla nostra azzurra Melillo. 23.23 MUAY THAI – Parte la sfida tra Sveva Melillo e Laura Burgos. 23.20 TIRO ALLA FUNE – Sfida finale per il quinto posto tra Svezia e Italia. 23.17 WATERSKY E Wakeboard – Medaglia d’oro per l’ucraino Filchenko, secondo Garcia (USA), terzo Giorgis (Arg), quarto Ritter (Cil) e quinto Marenzi (Ita). 23.13 MUAY THAI – Tutto pronto per la sfida tra Sveva Melillo e la messicana Laura Burgos. 23.09 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 23.30 MUAY THAI – Parità, 10-9 per la nostranel secondo round!!!! 23.27 MUAY THAI – Primo round avanti 10-9 la messicana Burgos sulla nostra azzurra. 23.23 MUAY THAI – Parte la sfida trae Laura Burgos. 23.20 TIRO ALLA FUNE – Sfidaper il quinto posto tra Svezia e Italia. 23.17 WATERSKY E– Medaglia d’oro per l’ucraino Filchenko, secondo Garcia (USA), terzo Giorgis (Arg), quarto Ritter (Cil) e quinto Marenzi (Ita). 23.13 MUAY THAI – Tutto pronto per la sfida trae la messicana Laura Burgos. 23.09 ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: pareggio dell’Italia contro la Svizzera nel tiro alla fune e tra poco il turno di… - rugby_europe : RT @Federugby: ??#Italseven I risultati della fase a gironi del Torneo di qualificazione per la prossima #RWC7s ? - campagnandrea33 : Mi è morto il Live di World Athletics ?? - bergbua : RT @Federugby: ??#Italseven I risultati della fase a gironi del Torneo di qualificazione per la prossima #RWC7s ? -