Ischia, ancora truffatori in azione: denunciate due persone (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I carabinieri dell’aliquota operativa di Ischia hanno denunciato per concorso in tentata truffa aggravata e sostituzione di persona due 19enni napoletani già noti alle forze dell’ordine. Hanno contattato due anziani dell’isola e, fingendosi loro nipoti, chiesto di saldare con urgenza un debito che avevano contratto in ufficio postale. I due anziani, grazie alla compagna di sensibilizzazione organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, hanno compreso l’inganno e allertato il 112. I militari hanno così rintracciato i due sotto l’abitazione di una delle due vittime. Entrambi identificati, sono stati denunciati e i loro telefoni sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I carabinieri dell’aliquota operativa dihanno denunciato per concorso in tentata truffa aggravata e sostituzione di persona due 19enni napoletani già noti alle forze dell’ordine. Hanno contattato due anziani dell’isola e, fingendosi loro nipoti, chiesto di saldare con urgenza un debito che avevano contratto in ufficio postale. I due anziani, grazie alla compagna di sensibilizzorganizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, hanno compreso l’inganno e allertato il 112. I militari hanno così rintracciato i due sotto l’abitdi una delle due vittime. Entrambi identificati, sono stati denunciati e i loro telefoni sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

fattidinapoli : Napoli: Ischia, ancora truffatori di anziani in trasferta sull'isola. Carabinieri denunciano... -… - Nat_Casatelli : RT @DottorWatson: Scorrete le home page dei quotidiani oggi: parlano perfino della multa elevata a un rapper a Ischia. Non una notizia sull… - dony_467 : RT @DottorWatson: Scorrete le home page dei quotidiani oggi: parlano perfino della multa elevata a un rapper a Ischia. Non una notizia sull… - FiglioDeiSogni : @BloomingAnemone Quanto ti invidiooo, anch'io di Ischia, ancora non l'ho trovato - Valenticchia509 : RT @DottorWatson: Scorrete le home page dei quotidiani oggi: parlano perfino della multa elevata a un rapper a Ischia. Non una notizia sull… -