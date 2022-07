WTA Budapest 2022 | niente da fare per Trevisan e Cocciaretto Bene Putintseva

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del WTA 250 di. Sulla terra rossa ungherese si sono disputati oggi i quattro match valevoli per i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Avanza senza troppi problemi Yulia. La kazaka (testa di serie n.3) sfrutta il ritiro di Lesia Tsurenko (n.97 del ranking) per strappare il pass per la semifinale (al momento dell’abbandono dell’ucrainasi trovava sopra per 6-0 2-0). Per lei ci sarà ora il match contro la serba Aleksandra Krunic (n.105 al mondo), uscita vincitrice dalla sfida contro la cinese Xiyu Wang (n.102 WTA) con il punteggio di 6-0 6-1. L’altra semifinale di domani sarà invece Bernarda Pera contro Anna Bondar. La statunitense (n.130) ha battuto nel terzo incontro di giornata l’azzurra Elisabetta ...